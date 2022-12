TERAMO – Ancora una tragedia sulle strade abruzzesi: poco prima delle 8 lungo la Bonifica del Salinello nel comune di Sant’Omero, in provincia di Teramo, una Fiat Panda si è schiantata contro un albero. A perdere la vita il 22enne Matteo Tersone. In gravi condizione il conducente, A.P. di 23 anni, ora ricoverato all’ospedale di Teramo. I vigili del fuoco hanno dovuto impiegare la cesoia e il divaricatore idraulici per liberarlo dalle lamiere contorte.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, la Panda che viaggiava in direzione ovest, lungo un tratto di rettilineo all’altezza del civico 25 di via Pignotto, ha invaso la corsia opposta e dopo una sbandata è uscita fuori strada schiantandosi contro un grosso albero.