SANT’OMERO E TORTORETO : APRONO I CENTRI ANTIVIOLENZA MINERVA DELLA VAL VIBRATA

TERAMO – Un nuovo punto di riferimento per le donne vittime della violenza maschile è nato nel territorio della Val Vibrata. Il 26 febbraio alle ore 16:30 verrà inaugurato il Centro Antiviolenza Minerva in Via T. Tasso snc, Sant’Omero, presso la sede dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto. Il Centro è uno spazio sicuro che offre gratuitamente ascolto e sostegno alle donne che vivono situazioni di violenza originata dallo squilibrio di poteri tra generi.

“La necessità di luoghi sicuri e di servizi specializzati è crescente e il Centro Minerva risponde a questo bisogno offrendo ascolto empatico, astensione dal giudizio, supporto psicologico, consulenza legale, orientamento lavorativo, accompagnamento ai servizi del territorio. Un progetto che crea ulteriori possibilità per le donne di chiedere aiuto ed essere supportate nel percorso di uscita dalla violenza, all’interno di una rete che promuove l’autodeterminazione femminile e ne facilita la liberazione da condizioni di abusi”, si legge nella nota.

La Cooperativa On the Road, che vede oltre 15 anni di esperienza nella lotta alla violenza di genere all’interno dei centri antiviolenza e delle case rifugio, con l’apertura del Centro Minerva rappresenta la volontà di prendere posizione accanto alle donne vittime di violenza nel territorio della Val Vibrata.

Il progetto prevede la partnership dell’Associazione Il Guscio e l’adesione dell’Unione dei Comuni della Val Vibrata, che ha messo a disposizione del Centro Minerva gli spazi dove accogliere le donne. Oltre agli sportelli sul territorio, il Centro Minerva si proporrà di: effettuare azioni di sensibilizzazione sul territorio sia rivolte alla cittadinanza che alle scuole; promuovere l’ampliamento della rete territoriale antiviolenza e avviare confronti su prassi interni agli enti deputati alla tutela delle donne vittime di violenza; proporre formazioni alla rete territoriale antiviolenza; avviare un tavolo territoriale congiuntamente all’Unione dei Comuni della Val Vibrata.

Il Centro Antiviolenza Minerva avrà due sedi:

– Sant’Omero: martedì – mercoledì – venerdì dalle 9 alle 12

– Tortoreto: lunedì – giovedì dalle 15 alle 18

Il numero di riferimento del Centro Minerva è 335 7315242

Indirizzo e-mail: cavminerva@ontheroad.coop

Per maggiori informazioni: BLaura Gaspari 348 7238303 l.gaspari@ontheroad.coop