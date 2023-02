SANT’OMERO: MORTA ANZIANA USTIONATA DA STUFA

SANT’OMERO – Tragico epilogo per il grave incidente nel quale è rimasta ustionata su tutto il corpo una signora di 90 anni: l’anziana è morta nel pomeriggio.

Il drammatico episodio ieri pomeriggio in pieno centro a Sant’Omero (Teramo), in via Massimo Troisi. Le fiamme sarebbero partite da una stufa che aveva in casa per riscaldarsi.

Trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sant’Omero, le sue condizioni erano apparse subito critiche. Oggi pomeriggio l’aggravamento e infine il decesso.