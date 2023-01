SANT’OMERO: VERIFICHE NELLE CASE DOPO IL CROLLO, IN RIANIMAZIONE L’ANZIANO ESTRATTO DALLE MACERIE

TERAMO – Sopralluoghi nelle abitazioni adiacenti la palazzina esplosa a causa di una fuga di gas, sabato, nel centro storico di Sant’Omero in via Regina Margherita.

Lo riporta in quotidiano Il Messaggero precisando che dalle verifiche dei tecnici del Comune e vigili del fuoco è stata confermata l’ulteriore inagibilità per quelle abitazioni confinanti dove in realtà già da tempo non ci viveva più nessuno proprio perché lesionate dal terremoto, mentre tutti gli altri residenti già sabato sono potuti tutti rientrare nelle proprie abitazioni.

Il paese è in apprensione per Angelo De Gennaro, l’84enne proprietario dell’abitazione dov’è avvenuta l’esplosione. L’anziano, che è stato estratto vivo dalle macerie e trasportato all’ospedale Mazzini di Teramo, è stato stabilizzato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni restano gravi, ma non dovrebbe correre pericolo di vita. In questo senso sono stati proprio i suoi parenti a rassicurare e a far sapere che non ha riportato fratture, ma lievi ustioni ed è tenuto in osservazione anche per le polveri che ha respirato.

Sul fronte delle indagini la procura ha già aperto un fascicolo per disastro colposo finito sulla scrivania del pm di turno, Davide Rosati. E proprio in queste ore starebbe emergendo in maniera sempre più evidente che all’interno dell’abitazione, dove sono state poi trovate sotto le macerie e sequestrate cinque bombole di gas integre, l’esplosione potrebbe essere avvenuta molto probabilmente perché un ambiente era saturato di gas.

Quando sabato mattina l’84enne è uscito, infatti, non è escluso che possa aver lasciato aperto un fornello o la vecchia stufetta. Al rientro a casa, intorno alle 12.30, alla prima scintilla accesa per preparare il pranzo è saltato tutto in aria tra il terrore dei residenti che hanno sentito il boato.

Ci sarebbe anche un altro ferito lieve, che però non ha fatto ricorso alle cure mediche: si tratta di un uomo che proprio nel momento dell’esplosione si trovava nella sua casa già inagibile dove era andato per riprendere alcuni oggetti.