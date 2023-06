SANT’OMERO: VOLANTINAGGIO DI ITALIA VIVA CONTRO IL DECLASSAMENTO DELL’OSPEDALE

TERAMO – “Declassato l’Ospedale di Sant’Omero: la Regione Abruzzo taglia i “Primari” nei reparti di Chirurgia e Ostetricia-Ginecologia!”.

Questo il titolo del volantino distribuito questa mattina all’esterno dell’Ospedale di Sant’Omero. Il Coordinamento Italia Viva–Val Vibrata è stato il primo soggetto politico ad uscire pubblicamente denunciando che, per mezzo della nuova Rete Ospedaliera Regionale, il Presidio Ospedaliero vibratiano subirà l’ennesimo “saccheggio” da parte del centro–destra regionale targato Marsilio: Chirurgia Generale e Ostetricia-Ginecologia passeranno da Unità Operativa Complessa a Unità Operativa Semplice Dipartimentale, in sostanza non ci sarà più quello che un tempo si definiva “primario”.

Sarebbe l’inizio della fine per i suddetti reparti e di conseguenza per l’intero Ospedale che passerà da 4 a 2 Unità Operative Complesse, con una riduzione quindi del 50% delle stesse. Come preannunciato qualche giorno fa, Italia Viva–Val Vibrata darà battaglia per bloccare questa decisione scellerata e drammatica. Il volantinaggio di questa mattinata, organizzato con l’intento di sensibilizzare gli utenti su ciò che sta accadendo, è solo la prima delle azioni che metteremo in campo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per contrastare questa decisione che penalizza fortemente il nostro Ospedale e la nostra vallata.