SANTUARIO DI SAN GABRIELE, IN MIGLIAIA PER LA FESTA DEI 100 GIORNI AGLI ESAMI

ISOLA DEL GRAN SASSO – Oggi più di 5mila studenti delle scuole superiori hanno pacificamente invaso il santuario di San Gabriele, a Isola del Gran Sasso (Teramo), per la festa dei 100 giorni agli esami.

“Dopo due anni di stop imposto dalla pandemia, quest’anno gli studenti, in numero superiore alle attese, hanno finalmente potuto festeggiare la 42° edizione dei 100 giorni agli esami, con allegria, raccoglimento (hanno partecipato numerosi alle varie messe celebrate e molti si sono confessati) e festa finale nel piazzale del santuario”, si legge in una nota.

“Ovviamente nessuno di loro ha voluto mancare il tradizionale rito della benedizione delle penne. Da notare positivamente che, nonostante l’imponente apparato previsto per la sicurezza e l’assistenza sanitaria ai giovani, quest’anno, per la prima volta, non è stato necessario nessun intervento da parte delle unità sanitarie”.