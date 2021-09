SANTUARIO SAN GABRIELE, GIUBILEO MONDO DEL LAVORO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE: IL PROGRAMMA DI SABATO

TERAMO – Una giornata di studio e di preghiera in cui tutti i cristiani presenti nel mondo del lavoro sono invitati ad incontrarsi per riflettere su “Una nuova cultura dell’imprenditorialità per ripartire” stimolati, in questa fase post sismica e post pandemica, dalla rilettura dei discorsi che Papa Francesco ha indirizzato a impresa e lavoro nel corso del suo pontificato.

Sabato 18 settembre il nuovo appuntamento nell’ambito dei festeggiamenti per il Centenario della Canonizzazione di San Gabriele dell’Addolorata sarà con il Giubileo del mondo del lavoro e delle attività produttive, che si celebrerà a partire dalle 9.30 nel Santuario di Isola del Gran Sasso.

Saranno presenti – insieme ai presidenti delle Camere di Commercio, ai rappresentanti di tutte le associazioni di categoria e agli esponenti sindacali abruzzesi – anche il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il commissario straordinario per la Ricostruzione Post Sisma 2016 Giovanni Legnini. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Boiano e delegato della Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana per la Pastorale sociale e del lavoro.

“In questo momento di ripartenza – afferma il vescovo di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi – è fondamentale rilanciare il senso dell’essere imprenditori e riflettere sull’idea stessa di impresa intesa come comunità che deve costruire e camminare insieme. In quest’anno giubilare è importante incoraggiare imprenditori e lavoratori a ritrovarsi per delineare insieme le prospettive future e trovare le giuste motivazioni che conducano alla realizzazione di un’impresa al servizio di tutti, in grado promuovere il bene comune come auspicato da Papa Francesco nell’Enciclica ‘Fratelli Tutti'”.

“Proprio il Santo Padre – aggiunge Monsignor Leuzzi – ci ricorda come l’esperienza imprenditoriale sia una vera e propria vocazione al servizio per gli altri”.

IL PROGRAMMA:

