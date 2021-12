SANTUARIO SAN GABRIELE: LE CELEBRAZIONI DEL PERIODO NATALIZIO

ISOLA DEL GRAN SASSO – In occasione delle festività natalizie, il santuario di San Gabriele, a Isola del Gran Sasso (Teramo), è pronto ad accogliere i pellegrini che arriveranno per partecipare alle sante messe, confessarsi e sostare in preghiera davanti all’urna del santo.

Numerose le celebrazioni previste durante il periodo natalizio.

Il 24 dicembre, alla messa di mezzanotte, si prevede l’afflusso di numerosi fedeli. La messa sarà preceduta, alle ore 23, da un concerto di Natale tenuto dal Coro San Gabriele.

Il 26 dicembre, alle ore 15.30, il Coro San Gabriele, diretto dal maestro padre Pasquale Giamberardini, all’organo padre Sesto Giamberardini, riproporrà, per il 42° anno, il tradizionale concerto di Natale.

Il 31 dicembre, alle ore 17, ci sarà una messa di ringraziamento per l’anno trascorso.

Il 6 gennaio 2022 sarà celebrato il giubileo dei bambini (ore 9-12).

Altri eventi:

Durante il periodo natalizio resterà aperta una ricca pesca di beneficenza, il cui ricavato sarà inviato alle missioni passioniste.

Nel periodo natalizio (fino al 9 gennaio 2022) sarà possibile ammirare all’interno del nuovo santuario il grandioso presepe meccanico.