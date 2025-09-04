SANTUARIO SAN GABRIELE: SABATO 44° PELLEGRINAGGIO REGIONALE UNITALSI ABRUZZESE

TERAMO – Sabato 6 settembre numerosi fedeli arriveranno al santuario in occasione del 44° pellegrinaggio regionale dell’Unitalsi abruzzese. I volontari dell’associazione, che assiste e guida i malati nei pellegrinaggi ai santuari, accompagneranno centinaia di malati dal santo dei miracoli per una giornata di preghiera e fraternità e per celebrare il giubileo.

Il programma del raduno prevede l’accoglienza dei fedeli alle ore 10 con un momento di preghiera davanti all’urna del santo. Alle ore 11 monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, presiederà la messa solenne. Nel pomeriggio, alle ore 16.30, si snoderà nel piazzale del santuario la processione eucaristica animata dai malati e volontari.

Domenica 7 settembre, alle ore 12, il soprano Federica Pasquarelli e l’organista Gabriele Pasquarelli terranno un concerto nell’antica basilica di San Gabriele “Ave Maria: una preghiera nella storia della musica”, con esecuzioni delle più celebri ‘Ave Maria’ della storia della musica.

Il concerto è stato organizzato dall’Abruzzo Organ Festival.