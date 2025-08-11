SARA’ CURATO IN ABRUZZO UNO DEI BIMBI TRASFERITI DA GAZA: RICOVERO ALL’AQUILA IL 13 AGOSTO

L’AQUILA – Sarà preso in cura dall’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila uno dei 34 bimbi palestinesi che saranno trasferiti domani da Gaza in Italia a bordo dei tre C-130 messi a disposizione dal governo.

Secondo quanto si apprende il giovane, con problemi cardiaci, sarà ricoverato nel reparto diretto da Livio Giuliani a partire da mercoledì 13 agosto, quando arriverà con un trasferimento da Roma.

A curare la operazione è il responsabile della rete emergenza urgenza della Regione Abruzzo, Franco Marinangeli, primario del reparto di rianimazione del nosocomio aquilano.

L’azione segue tra altre cose l’iniziativa del Consiglio regionale che lo scorso 5 agosto ha approvato un emendamento di 500 mila euro, proposto dalle opposizioni e accettato dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e dall’assessore alla Salute Nicoletta Verì, per aiuti umanitari nella striscia di Gaza.