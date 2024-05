SARA’ PREMIATA A LECCO LA SCRITTRICE AQUILANA MONICA PELLICCIONE PER IL LIBRO “ZITTITA”

L’AQUILA – Sarà premiata a Lecco la giornalista, scrittrice e saggista abruzzese, Monica Pelliccione, a cui è stato assegnato il premio speciale della giuria per l’opera Zittita! Il prestigioso riconoscimento verrà conferito a Pelliccione, firma storica del quotidiano Il Centro e autrice di nove pubblicazioni, nell’ambito nell’ambito dell’VIII edizione del Premio internazionale di letteratura “Per troppa vita che ho nel sangue- Antonia Pozzi”. L’evento è in programma sabato 25 maggio 2024 al cineteatro Colombo di Pasturo (Lecco).

Presieduta dalla scrittrice e critico letterario Rai, Caterina Silvia Fiore, la giuria del premio è composta da scrittori, poeti, giornalisti ed editori del panorama letterario nazionale. “Zittita!”, che affronta il tema della violenza fisica e psicologica sulle donne, ha già ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali tra cui il Premio Accademico internazionale di letteratura contemporanea Lucius Anneus Seneca dell’Accademia delle arti e delle scienze filosofiche di Bari, con l’Alto patrocinio del Parlamento europeo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Senato e della Camera, il premio nazionale Paestum, il premio nazionale letterario “Patrizia Brunetti”, il premio Città di Grottammare, “I fiori sull’acqua” alla memoria di Melania Rea, a Firenze, il premio Athena Ars a Genova, il premio di letteratura Surrentum. Dall’opera letteraria pluripremiata 2Zittita!” è nato un Melologo musicato dalla compositrice Rossella Spinosa con la voce recitante dell’attrice Rai Sonia Grandis, andato in scena in molti teatri italiani tra cui Milano, Lecco, Como e rappresentato all’Aquila a novembre scorso, all’auditorium Casella. Il racconto, alla base della produzione esclusiva di Lombardia Musica, pone lo sguardo sul mondo femminile, rappresentato in tutta la sua fragilità, in antitesi alla forza che deriva dai soprusi subiti nella sfera sentimentale e professionale. Pelliccione, per l’impegno letterario, ha al suo attivo 55 premi nazionali e internazionali. Di recente è stata insignita del titolo di Ambasciatrice agli Stati della Universum Accademy Switzerland.