SARANNO POTENZIATI I COLLEGAMENTI TRA LA PIANA DEL CAVALIERE E ROMA DOPO SUMMIT FRA TUA E SINDACI

CARSOLI – “Questa mattina a Carsoli alla presenza dei Sindaci di Rocca di Botte, Oricola, Pereto e Carsoli, tutti in provincia dell’Aquila, del Presidente della Tua Gabriele De Angelis e del Direttore Max Di Pasquale, ho partecipato assieme al collega Verrecchia ad una riunione per potenziare il servizio di autobus dalla Piana del Cavaliere a Roma”. Lo rende noto il consigliere regionale Simone Angelosante.

“Era presente anche il presidente del comitato civico “la piana è Tua” Stefano Pace con cui da circa due anni era iniziato un percorso per arrivare al risultato odierno. In tale riunione si è deciso di attivare il prima possibile due fermate a Carsoli del bus l’Aquila – Roma in andata alle 5:30 e 9:45 e in ritorno 14:00 e 19:45. Dai Sindaci è stata chiesta una nuova corsa alle 6:20 Carsoli – Roma, in merito la Tua si è impegnata a fare gli studi statistici preliminari. Il Presidente De Angelis ha annunciato inoltre che dal 10 dicembre in via sperimentale e da gennaio in forma stabile passeranno da Carsoli i nuovi treni TUA da e per Roma. Questo potenziamento complessivo della mobilità dalla piana del cavaliere per Roma si pone nella più ampia strategia regionale per combattere lo spopolamento delle aree interne”.