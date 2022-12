SARDINE: MATTIA SANTORI ENTRA NEL PD

BOLOGNA – Mattia Santori, ex leader delle Sardine e consigliere comunale di Bologna con delega allo sport e al turismo, si iscrive al Pd.

Lo ha annunciato Mery De Martino, segretaria del circolo Pd Pratello di Bologna, dove mercoledì alle 18.30 Santori s’iscriverà per la prima volta al partito, alla presenza della presidente Valentina Cuppi.

Santori, a fine 2019, è stato fra i promotori del movimento spontaneo delle sardine che ha caratterizzato la campagna elettorale per le regionali in Emilia-Romagna, poi si è candidato da indipendente al consiglio comunale di Bologna, risultando il più eletto. Ha già annunciato che in questo congresso sosterrà Elly Schlein.