SARTO DELL’ANNO PENNE, D’ADDAZIO (FDI): “MERITO A CHI HA DATO LUSTRO AL NOSTRO TERRITORIO”

PENNE – “Prende sempre più forma il progetto di valorizzazione delle professionalità artigianali sartoriali di Penne e dell’area Vestina su cui questo governo regionale sta investendo su più fronti. Con la prima edizione, oggi, del Premio ‘Sarto dell’anno’ si torna a dare merito a coloro che si sono distinti nel settore tessile-moda che tanto lustro ha dato negli anni a questo territorio”.

Così, in una nota, il consigliere regionale FdI, e presidente della V Commissione, Leonardo D’Addazio, che ha presenziato l’evento, insieme al sindaco di Penne, Gilberto Petrucci.

“‘Penne città della sartoria artigianale’ è un progetto ambizioso, ex legge regionale del marzo 2023, che punta – torna a ricordare D’Addazio – sulle nostre eccellenze in grado di attrarre i grandi produttori di capi di alta moda. La data odierna – precisa – non è scelta a caso ma coincide con il santo protettore dei sarti, nel pieno rispetto delle nostre tradizioni”.

“Tradizione e innovazione hanno reso questa parte d’Abruzzo famosa nel mondo e la Regione, a guida Marco Marsilio, farà di tutto per richiamare i migliori investimenti favorendo sviluppo e benessere, a beneficio dell’intero territorio regionale. A Matteo Delle Monache (dell’azienda Brioni), Damiano Labricciosa (Cucinelli), Marcello Trabucco (Zoe), Concezio Buccitelli (Twenty), e Raffaele D’Annunzio ( Zilli), vincitori di questa prima edizione, vanno le mie congratulazioni e soprattutto il mio personale ringraziamento per l’alta qualità del lavoro che svolgono”.

“L’intenzione – conclude D’Addazio – è di estendere il Premio anche ai professionisti non più in attività ma che si sono distinti negli anni, lasciando unindelebile eredità anche alle generazioni a venire”: