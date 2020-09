SASI: ANCHE STASERA RUBINETTI A SECCO, L’ELENCO DEI COMUNI SENZ’ACQUA

LANCIANO – Rubinetti a secco anche questa sera in diversi comuni della provincia di Chieti, “al fine del risparmio della risorsa idrica”, come comunicato dalla Sasi.

In particolare:

Comune di Altino

Zona Selva di Altino

Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 di domani 25.09.2020

Comune di Ortona

Zona Capoluogo

Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 di domani 25.09.2020

Comune di Archi

Zona Piane d’Archi, Fondolfi, Ruscitelli, San Tommaso, Via Nazionale, Caduna

Dalle ore 22.30 alle ore 06.00 di domani 25.09.2020

Comune di Torino di Sangro

Zona Capoluogo

Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 di domani 25.09.2020

Comune di Casalbordino

Zona Miracoli

Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 di domani 25.09.2020

Comune di Mozzagrogna

Zona Capoluogo

Zona Rosciavizza, Zona industriale Cerratina

Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 di domani 25.09.2020

Comune di Santa Maria Imbaro

Zona Capoluogo e alcune vie di Fossacesia (via Colle Castagne, via Cupa Sant’Agnese e via Vecchia Lanciano)

Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 di domani 25.09.2020

Comune di San Vito Chietino

Zona Capoluogo (chiusura generale Paese e zona Mancini escluso Marina)

Zona Mancini e costa sud

Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 di domani 25.09.2020

Comune di Lanciano

Zona Villa Andreoli (e C.da Iconicella, parte di Via Mameli, Re di Coppe, Colle Pizzuto)

Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 di domani 25.09.2020

Comune di Atessa

Via Ianico, via IV Novembre, via Domenico Ciampoli, via Bartoletti, via Evandro Marcolongo, via Antonio Di Iorio, via Cicchitti Suriani

Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 di domani 25.09.2020

Via Saletti, Piazzano, Zona industriale, Acquaviva e Via degli Orti e C.da Marraone e Piana la Barca di Paglieta

Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 di domani 25.09.2020

Comune di Sant’Eusanio del Sangro

Castello, Tori e Brecciaio

Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 di domani 25.09.2020

