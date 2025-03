SASI: BASTEREBBE, “NO A NOTIZIE DENIGRATORIE E INGIUSTE, SOCIETA’ SERIA CHE HA CERCATO SOLUZIONI”

LANCIANO – Torna a illustrare e a spiegare, dopo mesi di silenzio, qual è la situazione in merito alla disponibilità della risorsa idrica, quale estate si annuncia e a che punto sono i lavori in corso e quelli in programma, puntualizzando anche sui finanziamenti ricevuti e da ricevere.

Il presidente della Sasi, – Società che gestisce servizio idrico e depurazione di 87 Comuni della Provincia di Chieti – Gianfranco Basterebbe, farà il punto sulla condizione attuale del sistema idrico nel corso della conferenza stampa che si terrà a Lanciano mercoledì 12 marzo, alle 10, nella sala della palazzina che ospita il settore tecnico, zona Industriale, località Marcianese.

“L’incontro con i giornalisti sarà anche l’occasione per far luce su diversi argomenti che negli ultimi tempi hanno visto la società oggetto di attacchi e accuse spesso infondate e strumentali”, si legge in una nota.

“Sono state settimane difficili per tante ragioni, ma il peggio è per fortuna alle spalle anche se i miglioramenti sono graduali e c’è chi è chiamato ancora a qualche sacrificio. Ho scelto finora – sottolinea il presidente Basterebbe – di non rispondere alle accuse e di affrontare nelle sedi opportune le notizie denigratorie, ingiuste e non vere che riguardano la società e la gestione. Questo per il bene della Sasi che è una società solida che ha affrontato con serietà e senza clamori tanti problemi, cercando le soluzioni senza alimentare le polemiche. I presidenti passano ma la Sasi resta per questo è importante fare chiarezza”.

Insieme al presidente, parteciperanno alla conferenza stampa i direttori Manuela Carlucci e Pio D’Ippolito e i consiglieri Graziella Di Filippo e Corrado Varrati.