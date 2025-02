SASI: ELEZIONI RINNOVO RSU, FEMCA CISL PRIMA SIGLA SINDACALE

LANCIANO – È la Femca Cisl la prima sigla sindacale alla Sasi, la Società abruzzese per il servizio idrico integrato in circa 90 comuni della provincia di Chieti.

Il risultato al termine delle elezioni per il rinnovo delle RSU.

“Un successo importante per la Femca – si legge in una nota – che ha ottenuto la maggioranza delle preferenze, incrementando il consenso elettorale rispetto alle elezioni precedenti, conquistando 2 rappresentanti: Maurizio Conicella e Antonio Claudio. La nostra organizzazione risulta la più rappresentativa: abbiamo raggiunto 66 preferenze su 144 voti validi tra i dipendenti. La Uiltec ha ottenuto 48 voti; la Filctem 16 e la UGL 14. Inoltre la lista della Femca ha ottenuto anche il rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza RLS, Maurizio Conicella”.

Il segretario generale Stefano Di Crescenzo, della Femca Cisl AbruzzoMolise, ringrazia “vivamente tutti coloro che hanno collaborato attivamente al raggiungimento di questi risultati. La nostra determinazione, le nostre scelte e la nostra coerenza, che come Femca abbiamo dimostrato, ci hanno premiato anche in un momento dove il sistema idrico è in difficoltà”.

“Con queste elezioni abbiamo un mandato importante: nel 2027 scadrà la concessione per la SASI dove dovremo lavorare come sindacato con l’azienda per salvaguardare i livelli occupazionali oltre alla qualità del sistema idrico in Abruzzo”, conclude.