SASI: ENNESIMA ROTTURA A CONDOTTA, GIOVEDI’ RUBINETTI A SECCO PER TUTTO IL GIORNO IN 22 COMUNI

LANCIANO – Ennesima sospensione della fornitura idrica per eseguire i lavori di riparazione della condotta principale in località Fosso Lami di Casoli: giovedì 12 ottobre rimarranno a secco per tutta la giornata ben 22 Comuni della provincia di Chieti che dalle 8.30 della mattina fino alla sera dovranno purtroppo fare i conti con i disagi per la mancanza d’acqua.

“È previsto per le prime ore del mattino di venerdì 13 ottobre il ripristino completo della fornitura” tengono a puntualizzare i tecnici della Sasi, la Società abruzzese per il servizio idrico integrato in 92 comuni della provincia di Chieti.

“Le operazioni per ristabilire la normalità e quindi l’erogazione, sono piuttosto lunghe e, come spesso è accaduto, si può verificare che in alcuni Comuni o addirittura in alcuni quartieri, l’acqua torni a sgorgare mentre altri devono aspettare ancora”, viene aggiunto.

I Comuni interessati dal provvedimento di chiusura sono Ari, Arielli,Canosa Sannita, Casoli (le località Fiorentini, Pianibbie, Colle Barone, Guarenna e Verratti), Castel Frentano, Crecchio, Fossacesia, Frisa, Giuliano Teatino, Mozzagrogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Tollo, Treglio, Vacri e Villamagna.

Per quanto riguarda Lanciano queste le zone interessate: le contrade Buongarzone, Carrieri, Gaeta, San Nicolino, Villa Spoltore, Camicie, Serre, Colle Campitelli, Colle Pizzuto, Costa di Chieti, Coste di Brenta, Follani, Fontanelle, Iconicella, Madonna del Carmine, Marcianese, Nasuti, Re di Coppe, Rizzacorno, S.Amato, S.Giuseppe, S.Onofrio, Selva Rotonda, Spaccarelli, Torremarino, Viale Cappuccini e traverse (fino a San Pietro dalla Rotonda di Marcianese), le vie Barrella, Borsellino, Brigata Maiella, Decorati al v.Militare, Don Minzoni, Rosato e traverse, Martiri IV Ottobre e traverse (da incrocio con via Brigata e incrocio via Fagiani) e ancora le vie Mameli, S.Spirito, Silone, Tinari e traverse, Villa Andreoli, Villa Carminello, Villa Elce, Villa Martelli, Villa Pasquini, Villa Stanazzo e Zona Industriale.

“L’auspicio è che i lavori procedano senza intoppi cercheremo di fare il possibile per rispettare i tempi previsti”, concludono dalla Sasi.