SASI: GREEN PASS OBBLIGATORIO PER ACCESSO A UFFICI, PARTE SERVIZIO ONLINE

LANCIANO – Da domani, primo febbraio, anche negli uffici della Sasi ( la società che gestisce servizio idrico e depurazione in 87 comuni della provincia di Chieti) bisognerà esibire il green pass base.

“L’ultimo decreto legge del 7 gennaio 2022 come molti sanno stabilisce che per l’accesso ai servizi pubblici è necessario avere il green pass base – spiega Manuela Carlucci dirigente della Sasi – e noi ci siamo organizzati per procedere ai dovuti controlli a tutela sia degli utenti che dei nostri operatori”.

“Questa ulteriore disposizione governativa ha sollecitato anche l’ampliamento della gamma dei servizi che la Sasi mette a disposizione dell’utenza”, si legge in una nota.

“Abbiamo attivato un servizio di prenotazione online per quanti non sono nelle condizioni, per tante ragioni, di raggiungere i nostri uffici per sbrigare pratiche o chiedere informazioni – continua Carlucci – Si tratta di un sistema di prenotazione online con un collegamento in videoconferenza . L’iter è molto semplice, ci si collega al nostro sito e si effettua la prenotazione decidendo giorno e orario. Il giorno stabilito per l’appuntamento si potrà dialogare con un nostro operatore pronto a soddisfare le richieste fornendo chiarimenti e informazioni. Partiamo in via sperimentale e quindi per ora il numero delle prenotazioni e quindi dei relativi appuntamenti, è ristretto. Ovviamente il servizio può essere utilizzato da tutti e nei nostri obiettivi c’è proprio quello di ampliarlo. Intanto ci renderemo conto dell’affluenza e cercheremo di renderlo sempre più efficace ed efficiente, soprattutto se ci sarà un numero consistente di persone che sceglieranno di servirsi, appunto, di questo nuovo servizio”.