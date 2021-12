SASI, GUASTO ALLA RETE: 21 COMUNI DELLA PROVINCIA DI CHIETI SENZ’ACQUA

LANCIANO – Ventuno comuni della provincia di Chieti senz’acqua a seguito della rottura della condotta idrica principale, in località Paludi di Castel Frentano.

La condotta è gestita dalla società Sasi con sede a Lanciano.

Ennesimo disservizio, quindi, per gli utenti che rischiano di ricevere “sorprese” ogni giorno, in qualsiasi stagione, con il caldo o il freddo, e si vedono costretti a rinunciare ad un bene essenziale, sempre più spesso a causa dei guasti per le reti colabrodo.

“Il guasto rende noto Sasi – ha determinato il ‘fuori esercizio’ di tutte le normali portate in ingresso ai diversi serbatoi e si è reso improcrastinabile l’esecuzione dei lavori di riparazione”, pertanto l’erogazione idrica è “sospesa dalle ore dalle 15.30 di oggi 13 dicembre per essere ripristinata, a partire dalle ore mattutine di domani 14 dicembre, nei comuni di Ari, Arielli, Canosa Sannita, Casoli (per le località di Fiorentini, Pianibbie, Colle Barone, Guarenna e Verratti), Castel Frentano, Crecchio, Fossacesia, Frisa, Giuliano Teatino, Lanciano, Mozzagrogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Tollo, Treglio, Vacri”.