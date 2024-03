SASI: NUOVA SEDE A ORTONA, LUNEDI’ L’INAUGURAZIONE

ORTONA – “Migliorare i servizi agli utenti è tra i principali obiettivi della Sasi e l’inaugurazione della nuova sede di Ortona in corso Garibaldi,77, va proprio in questa direzione. Stiamo lavorando già da alcuni mesi per riorganizzare i servizi nel comprensorio ortonese, un impegno che si inserisce nel piano di ristrutturazione sia commerciale che tecnico del distretto di Ortona, abbiamo anche ridefinito l’area che gravita intorno al distretto”.

Così Manuela Carlucci, direttore dell’area commerciale e amministrativa della Sasi – la Società abruzzese per il servizio idrico integrato in 92 comuni della provincia di Chieti – nell’annunciare l’inaugurazione della nuova sede a Ortona lunedì 18 marzo, a partire dalle 11.

“La Sasi prosegue nell’opera di potenziamento anche attraverso le squadre presenti sul territorio per garantire un servizio sempre più completo. All’inaugurazione della sede abbiamo invitato insieme al primo cittadino di Ortona e a tutto il consiglio comunale anche i sindaci della zona”.

Sono stati infatti invitati i sindaci di Tollo, Crecchio, Giuliano Teatino, Canosa Sannita, Arielli, Poggiofiorito, Villamagna, Ari, Orsogna, Vacri, Filetto, Casacanditella e San Martino sulla Marruccina.

Saranno presenti il presidente della Sasi Gianfranco Basterebbe, i consiglieri Graziella Di Filippo e Corrado Varrati, i direttori Manuela Carlucci e Pio D’Ippolito.