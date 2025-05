SASI: NUOVO PRESIDENTE EX SINDACO DI PAGLIETA SCARICACIOTTOLI, IN QUOTA CENTRODESTRA

CHIETI – È Nicola Scaricaciottoli il nuovo presidente della Sasi, la società gestisce il servizio idrico in circa 90 Comuni della Provincia di Chieti.

Oggi, oltre all’elezione del nuovo presidente che succede a Gianfranco Basterebbe, all’ordine del giorno c’erano anche l’approvazione del bilancio di esercizio 2024 e del bilancio di previsione 2025, il rinnovo del consiglio d’amministrazione e del collegio sindacale.

Nicola Scaricaciottoli, ex sindaco di Paglieta, è stato indicato dal centrodestra. Il nuovo Cda comprende anche Consuelo Di Martino, avvocato e ex sindaco di Palombaro, e il geometra Mario Paolini.

Commenta il presidente della Regione, Marco Marsilio: “Con l’elezione di Nicola Scaricaciottoli si apre una nuova stagione alla Sasi, la società che gestisce il servizio idrico in circa 90 Comuni della Provincia di Chieti. Un rinnovamento di cui si sentiva sul territorio un forte bisogno e che l’assemblea dei sindaci ha saputo correttamente interpretare. Al neo presidente e all’intero Consiglio di amministrazione formulo, a nome personale e dell’intera giunta, gli auguri di un buon lavoro. In questi anni grazie al lavoro e all’impegno della mia Giunta regionale sono arrivati corposi finanziamenti che serviranno a migliorare la rete idrica a livello infrastrutturale e a offrire a tutti i cittadini un servizio migliore. Sono certo che il nuovo presidente saprà realizzare le opere con efficienza e rapidità, in piena sintonia e leale collaborazione con la Regione”.

Il senatore di FdI Etel Sigismondi aggiunge: “Desidero rivolgere i miei più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo presidente della Sasi, l’ingegner Nicola Scaricaciottoli, e al nuovo Consiglio di amministrazione della società abruzzese per il servizio Idrico Integrato. Mi complimento con l’assemblea dei sindaci per la scelta compiuta: l’esperienza amministrativa, le comprovate capacità professionali e la profonda conoscenza del territorio e della realtà della Sasi dell’ingegner Scaricaciottoli rappresentano un patrimonio prezioso che, ne sono certo, sarà di fondamentale utilità per affrontare con competenza ed efficacia le criticità registrate in passato nella gestione del servizio idrico. Il nuovo Cda saprà condividere con i sindaci i temi della riforma del servizio idrico e le sfide a venire. Rinnovo, dunque, i miei auguri di buon lavoro, nella convinzione che si possa avviare una nuova fase all’insegna dell’efficienza e della tutela di un bene essenziale come l’acqua”.