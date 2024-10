SASI: PROSPERO (FDI) AL PD, “A DIRIGERE CI SIETE VOI, DA QUASI 10 ANNI, BASTA POLEMICHE STRUMENTALI”

VASTO – “Mi trovo a leggere sconcertato la nota diffusa dal Circolo del Pd di Vasto, che tenta ancora una volta di distogliere l’attenzione dalle vere responsabilità riguardo alla crisi idrica che da anni affligge il Vastese. Invece di affrontare i problemi concreti, il Pd preferisce lanciare attacchi pretestuosi alla Regione Abruzzo e a Fratelli d’Italia, dimenticando – o fingendo di dimenticare – un dato essenziale: la Sasi, l’ente che gestisce il servizio idrico, è sotto la guida del Partito Democratico da quasi un decennio”.

Lo scrive in una nota Francesco Prospero, consigliere regionale FdI, che aggiunge: “Durante questo periodo, i cittadini dei comuni di Furci, San Buono, Gissi, Monteodorisio e di molti altri dei 87 comuni serviti, continuano a subire la cronica mancanza d’acqua senza vedere soluzioni concrete all’orizzonte. Nonostante le ‘innumerevoli assunzioni’ e risorse malgestite, la Sasi non è stata in grado di affrontare l’emergenza, lasciando l’intero Vastese a secco. Frantoi in difficoltà, tubature che esplodono, rubinetti a secco nelle case dei cittadini: questa è la triste realtà di una rete idrica fragile e compromessa, che la SASI non ha saputo rafforzare, nonostante i fondi regionali ed europei assegnati”.

“I 72 milioni di euro citati dal Pd, provenienti dal Pnrr e dalla Regione, non sono stati investiti in maniera efficace. Ed è una verità palese che non serve più nemmeno giustificare, perché la cattiva gestione della Sasi, da loro stessi guidata, è sotto gli occhi di tutti. Il Pd di Vasto parla di ‘fronte comune’, ma sarebbe meglio che, anziché attaccare, si attivasse – insieme al presidente Francesco Menna e al suo mentore Gianfranco Basterebbe – per risolvere le criticità che colpiscono quotidianamente i cittadini. Noi di Fratelli d’Italia abbiamo sempre chiesto maggiore trasparenza e interventi urgenti, denunciando le inefficienze della gestione idrica e vigilando sull’uso delle risorse disponibili”.

“I cittadini, e noi insieme a loro – osserva -, sono tutti stanchi di continuare a sentire parole vuote buttate al vento, attacchi inutili e inconcludenti. Dove sono le soluzioni? E’ arrivato il tempo che il Circolo del PD di Vasto e i suoi rappresentanti alla guida della SASI si attivino seriamente per risolvere i problemi che affliggono Furci, San Buono, Gissi, Monteodorisio e tutto il Vastese. Il fallimento di questo management della risorsa idrica non è riconducibile ad una mancanza di risorse, visto e considerato che la Regione Abruzzo non si è sottratta alle esigenze di un territorio facendo la sua parte, piuttosto ad una gravosa incompetenza. E il fatto che oggi l’acqua non torni ancora a scorrere dai rubinetti, lo dimostra”.

“Ciò che scoraggia è che, alla luce di tanta incompetenza e inefficienza, disagi e disservizi purtroppo continueranno ad essere tali. Soprattutto per via di quella parte politica troppo occupata a tutelare i propri interessi a scapito di quelli della comunità. Una triste verità ormai ben nota anche i cittadini, che oggi sono i primi a sperare in una nuova e migliore dirigenza della SASI, affinché acqua e soluzioni tornino finalmente libere di scorrere”, conclude Prospero.