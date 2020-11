SASI: SEMPRE DISSERVIZI, “I CITTADINI AVVISANO CHE NON PAGHERANNO LE BOLLETTE”

LANCIANO – “I cittadini comunicano alla Sasi che per risparmio della risorsa economica, visto che il servizio da voi offerto è pessimo, non pagheranno le prossime bollette. Imparate a risparmiare la risorsa idrica ammodernando le condutture, altrimenti dimettetevi. È inconcepibile che in una regione ricca di acqua come la nostra accada questo. Le Istituzioni intervengano”.

È il messaggio che in queste ore sta facendo il giro dei social, in particolare, sulla pagina Facebook della Sasi, per protestare contro i continui disservizi, ormai all’ordine del giorno, con interruzioni quotidiane dell’erogazione dell’acqua nel Frentano e in diversi comuni della provincia di Chieti, a causa di lavori urgenti di riparazione o per il risparmio della risorsa idrica.

“Addirittura adesso neanche avvisano più”, lamentano molti lancianesi che abitano nelle contrade che, questo pomeriggio, si sono visti chiudere i rubinetti senza preavviso.

