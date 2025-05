SASI: SIGISMONDI (FDI), “AUGURI DI BUON LAVORO A NUOVO PRESIDENTE SCARICACIOTTOLI”

L’AQUILA – “Desidero rivolgere i miei più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo presidente della Sasi, l’ingegnere Nicola Scaricaciottoli, e al nuovo Consiglio di amministrazione della società abruzzese per il servizio Idrico Integrato”.

È quanto afferma, in una nota, il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

“Mi complimento con l’assemblea dei sindaci per la scelta compiuta: l’esperienza amministrativa, le comprovate capacità professionali e la profonda conoscenza del territorio e della realtà della Sasi dell’ingegnere Scaricaciottoli rappresentano un patrimonio prezioso che, ne sono certo, sarà di fondamentale utilità per affrontare con competenza ed efficacia le criticità registrate in passato nella gestione del servizio idrico. Il nuovo Cda saprà condividere con i sindaci i temi della riforma del servizio idrico e le sfide a venire. Rinnovo, dunque, i miei auguri di buon lavoro, nella convinzione che si possa avviare una nuova fase all’insegna dell’efficienza e della tutela di un bene essenziale come l’acqua”, conclude.