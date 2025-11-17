SASSI CONTRO IL BUS DEL CHIETI CALCIO, INDAGA LA DIGOS, SI SEGUE PISTA CONTESTAZIONI ULTRAS

CHIET – Le Digos delle Questure di Macerata e di Chieti indagano per risalire agli autori dell’imboscata all’autobus che ieri, nel tardo pomeriggio, stava riportando in Abruzzo i giocatori del Chieti Calcio dopo la partita persa per due a zero sul campo di Recanati.

I fatti sono avvenuti lungo la strada, circa un chilometro prima del casello di Loreto della A14, quando la sede stradale è stata invasa da una ventina di persone che, grazie a una repentina manovra del conducente del pullman, non sono state investite.

In quei frangenti il mezzo è stato raggiunto da alcune pietre, una delle quali ha infranto il vetro oscurato laterale destro dell’uscita di sicurezza, mentre il vetro interno non ha riportato alcuna lesione. Sulla carrozzeria è presente anche una piccola ammaccatura.

Le indagini si concentrano sulla tifoseria ultrà teatina che ha contestato squadra e società alla luce delle vicissitudini dell’ultima settimana e delle sconfitte sul terreno di gioco che relegano il Chieti, partito con altre ambizioni, nella parte bassa della classifica.