SAVINI (PRESIDENTE ARAP): “TUTTE LE ATTIVITA’ SEMPRE AVVIATE DI CONCERTO CON LA GIUNTA MARSILIO”

PESCARA – “Ultimamente qualcuno si sta divertendo a far passare il messaggio che l’Arap sia cosa diversa dalla Regione Abruzzo. Arap è la Regione Abruzzo, e tutte le attività strategiche avviate per risanare la situazione indecente trovata in alcune aree industriali ed ereditata dal governo regionale di centro sinistra sono state pianificate con la Giunta Marsilio, che è stata al fianco dell’ente fin dai primi minuti, con la decisione di riconoscere una percentuale sui lavori del masterplan che era stato abbandonato a se stesso, con ripercussioni gravissime sulle progettazioni e i lavori da fare sui porti di Pescara e Ortona”. Lo afferma il presidente Arap Giuseppe Savini.

“Dopo questo salvataggio in extremis, la Regione Abruzzo insieme ad Arap ha avviato il piano di risanamento dell’Ente, soffermandosi in particolare dapprima sulla parte economico finanziaria e poi sulla parte infrastrutturale dei nuclei, che sta continuando con l’ultimazione del rinnovamento di tutto il parco dell’illuminazione pubblica e che a breve andrà avanti con la programmazione delle ristrutturazione dell’asse viario attraverso gli interventi previsti con il finanziamento derivante dai fondi europei, per evitare che tali costi vengano ribaltati alle imprese già falcidiate dalla crisi internazionale e dall’innalzamento delle tariffe energetiche”.

“Mi preme sottolineare che tale programmazione è stata dall’inizio una priorità della Giunta Regionale insieme ad Arap, visto che nelle precedenti programmazioni la Giunta a guida D’Alfonso non ha messo una lira sulle aree industriali, contribuendo al loro degrado, e nessuno, compreso l’ex Segretario del PD provinciale di Chieti, attuale membro del Cda dell’Arap, Gianni Cordisco, ha detto una parola, quando il centro-sinistra era assente”.

“Negli ultimi mesi l’attività principale degli esponenti del centro-sinistra, che si sono accorti che le cose si stanno realmente facendo, è quella di sollecitare la Regione su cose che la Regione sta già programmando e facendo, quasi a volersi successivamente intestare il merito di aver sollecitato. Questi esponenti durante il governo di sinistra erano tutti a “Chi l’ha visto?”, mentre ora fanno gli articoli di giornale. Mi corre l’obbligo di precisare che gli imprenditori non sono cretini e sanno benissimo che le cose le sta facendo il centro-destra”.

“Come unico portavoce ufficiale di Arap”, conclude, “stigmatizzo qualsiasi altra dichiarazione in merito alle attività svolte dall’Ente che presiedo. Nello specifico Arap non ha mai sollecitato la Regione Abruzzo per le attività da svolgere, semmai è il contrario”.