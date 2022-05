SBANDIERATORI: SEI AQUILANI NELLA NAZIONALE ITALIANA E PROTAGONISTI AD ASSISI

L’AQUILA – Durante lo scorso fine settimana si sono tenute ad Assisi le selezioni per la Nazionale Italiana Sbandieratori. Cinque ragazzi aquilani si sono confermati nel gruppo dei 60 componenti della Rosa 2022 della Lega Italiana Sbandieratori.

Le selezioni hanno visto partecipare un numero molto elevato di giovani atleti provenienti da tutta la Penisola.

Gli aquilani sono: Anna Di Marco (sbandieratore), Beatrice Equizi (tamburo), Pierfranco Ianni (sbandieratore), Sara Laurenzi (sbandieratore), Giada Petrella (tamburo); ragazzi che ambivano ad indossare la divisa e che sono stati esaminati dai Ct. Stefano Giovannetti (per i musici), Andrea Moretti e Marco Barcherini (per gli sbandieratori).

I candidati – divisi tra sbandieratori, tamburi e chiarine – fanno parte delle oltre quaranta compagnie che aderiscono alla LIS, che ad oggi conta più di 1.500 iscritti.

Per accedere alle selezioni hanno studiato con dedizione gli esercizi e le musiche obbligatorie preparate dai due commissari tecnici, chiamati a giudicare le loro performance nel corso delle due giornate.

Il Weekend si è concluso con una manifestazione organizzata dalla Lega nel cuore di Assisi, terza e ultima tappa del progetto “Passione e Radici – 40 anni di rievocazione storica e non solo”. Il progetto, è parte di un percorso strutturato di eventi in presenza proprio per

ripercorrere i 40 anni dalla prima parata degli Sbandieratori.

Complimenti ai nostri ragazzi che portano in alto il nome della nostra città in giro per l’Italia!