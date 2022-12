SBARCO MIGRANTI A LIVORNO SU LIFE SUPPORT: 36 MINORI DESTINATI A CENTRI ACCOGLIENZA ABRUZZESI

LIVORNO – “Mi risultano cambiate le destinazioni per lo smistamento” dei migranti sulla nave Life Support attraccata a Livorno, “Marche, Molise e Abruzzo al posto di Lombardia e Emilia Romagna. Rimane la Liguria” rispetto a quanto previsto in precedenza per i 142 migranti a bordo.

Lo afferma il sindaco di Livorno Luca Salvetti, del Pd, aggiungendo di essere “rimasto colpito dal rapporto umano bellissimo tra migranti e volontari di Emergency. Non potendosi abbracciare al saluto prima di scendere si sono spesi in parole di ringraziamento per aver salvato loro la vita”.

Il prefetto di Livorno Paolo D’Attilio in merito allo sbarco dei migranti dalla Life Support.”Per Livorno e provincia ho aperto un Cas straordinario per minori perché i numeri di oggi sono 26, altri 12 in arrivo domani, quindi tra rete Sai e quella territoriale non c’è spazio a sufficienza. Sulla ripartizione dei migranti adulti, è stata fatta a livello centrale: 40 in Liguria, 40 nelle Marche e 36 in Abruzzo e 36 in Molise”.

Scortata da una motovedetta della Capitaneria, la “Life Support”, nave ong con 142 migranti a bordo, ha fatto il suo ingresso questa notte nel porto di Livorno, per attraccare alla banchina 75 dove sono cominciate le operazioni di sbarco.

Intorno alle 5.50 l’imbarcazione, già intercettata da un mezzo navale della Guardia di Finanza, si trovava a 3 miglia dallo scalo livornese e aveva ricevuto la comunicazione che i piloti del porto non sarebbero saliti a bordo prima delle 6.30 per coadiuvare il comandante nelle operazioni di attracco.