SCACCHI: LA PESCARESE SARA DI FABIO CAMPIONESSA ITALIANA UNDER 16

PESCARA – Con 7 punti su 9 partite disputate nella finale del Campionato Italiano Giovanile 2024, svoltasi a Salsomaggiore Terme dal 29 Giugno al 6 Luglio, la sedicenne pescarese Sara Di Fabio ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana Under 16 di scacchi, sbaragliando altre 40 finaliste. Studentessa al secondo anno del Liceo Scientifico “Galilei”, Sara ha iniziato a muovere i primi passi sulla scacchiera all’età di 10 anni nell’ASD D’Annunzio Scacchi Pescara sotto la guida del Maestro FIDE (Federazione internazionale degli scacchi) Luca Cerquitella, mostrando fin da subito talento ma anche impegno e dedizione.

“Nell’arco di un anno – spiega Cerquitella – Sara ha fatto dei progressi enormi, passando da Non Classificata a Prima Categoria Nazionale, ed ha ancora notevoli margini di miglioramento”. Questo successo rappresenta il quarto Titolo Italiano Giovanile conquistato dagli allievi del club, dopo le vittorie di Lorenzo Pescatore (Under 10 e Under 14) e Lorenzo Ramundi (Under 8). La Scuola di Scacchi del club pescarese – che attualmente ha 144 tesserati – si conferma così la più titolata in Abruzzo.