SCACCHI: MARSILIO, “CAMPIONATO DEL MONDO OCCASIONE DI PROMOZIONE PER IL TERRITORIO”

MONTESILVANO – Un evento che vedrà la partecipazione di 724 giovani prodigi degli scacchi, provenienti da quasi 100 nazioni, in rappresentanza di tutti i continenti.

Presentato questa mattina, nella sede di Pescara della Regione Abruzzo, il Campionato Mondiale di scacchi Cadetti.

“Per due intense settimane la Città di Montesilvano sarà il palcoscenico in cui i migliori giovani scacchisti si confronteranno in una competizione che celebra eccellenza e capacità di concentrazione, doti fondamentali per i futuri campioni del mondo”, commenta in una nota il presidente della Regione Marco Marsilio.

“La manifestazione consentirà di generare un indotto economico per la presenza di migliaia di persone tra partecipanti e accompagnatori, a vantaggio delle strutture ricettive del territorio. Complimenti al Comune di Montesilvano per l’organizzazione dell’evento: rafforza in ambito internazionale l’immagine della città e dell’Abruzzo”, conclude Marsilio.

La manifestazione scacchistica è organizzata da Unichess, società leader in Italia e in Europa per questo tipo di attività, con a capo l’organizzatore internazionale e grande maestro di scacchi Roberto Mogranzini.