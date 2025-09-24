SCAFA: CADE RAMO DA ALBERO E TRAVOLGE DUE BAMBINI, TRAGEDIA SFIORATA NEL PARCO LAVINO

SCAFA – Tragedia sfiorata nel parco del Lavino a Scafa, in provincia di Pescara: un ramo di un albero è improvvisamente crollato finendo addosso a due bambini che stavano correndo. A salvarli un muretto che ha evitato l’impatto diretto.

I due bambini se la sono cavata con contusioni ed escoriazione e come se non bastasse con punture di calabroni usciti dal nido sull’albero caduto.

Le famiglie però hanno deciso di affidarsi ad un avvocato che presenterà denuncia querela per lesioni colpose e richiesta di risarcimento danni.

Il sindaco ha emanato un’ordinanza per la chiusura dell’area verde allo scopo di eseguire la bonifica dei calabroni. Del caso si sono interessati anche i carabinieri.