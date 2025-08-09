SCAFA: TORNA IN ITALIA DAL GENITORE MALATO MA DEVE SCONTARE DELLE PENE E FINISCE IN CARCERE

PESCARA – I Carabinieri della Stazione di Scafa (Pescara) hanno eseguito un ordine di carcerazione di un uomo emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello dell’Aquila, Il provvedimento scaturisce a seguito di determinazioni di pene concorrenti per vari reati commessi nel territorio nazionale prima del 2019 e di emigrare all’estero.

L’uomo, pensando di farla franca, era rientrato in Italia per far visita all’anziano padre ricoverato in ospedale. Poiché si doveva spostare ha pensato di noleggiare un’autovettura, ma nel dare i propri documenti è scattato l’alert in Banca Dati e la Questura di Pescara ha segnalato il nominativo ai Carabinieri di Scafa. I Militari si sono adoperati immediatamente nelle ricerche del soggetto. Si è appurato che il padre era ricoverato presso il nosocomio di Chieti e a questo punto si è deciso anche di predisporre un’attività di osservazione presso l’abitazione della madre, in attesa del suo possibile rientro. Il servizio ha dato i frutti sperati poiché nella tarda serata, è stata notata l’autoutilizzata dal 51enne nei pressi di quell’abitazione e subito dopo veniva visto il soggetto destinatario dalla misura in compagnia della madre. Di lì l’arresto.