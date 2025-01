SCALERA ALL’EVENTO DELL’UDA A CHIETI: “UNA GIORNATA RICCA DI VALORI”

CHIETI – C’era anche la garante dei detenuti della Regione Abruzzo Monia Scalera tra gli ospiti che hanno partecipato alla giornata dedicata alla celebrazione del talento sportivo italiano si è tenuta nell’Auditorium del Rettorato dell’Università d’Annunzio di Chieti, organizzata dal Corso di Laurea in Servizi Sociali, presieduto dal professor Roberto Veraldi.

“E’ stata una giornata intensa e ricca di importanti valori – ha dichiarato Scalera – che ha visto la partecipazione di atleti e responsabili di settori sportivi protagonisti di olimpiadi e paraolimpiadi. Un momento di celebrazione della Persona, con il quale mettere in risalto la diversità e la complessità umana, utile a lanciare un messaggio potente rivolto a tutti ai giovani presenti: ogni individuo, con le sue sfumature è un patrimonio insostituibile per la collettività. Altro aspetto che hanno voluto sottolineare gli organizzatori della manifestazione è l’inclusione, senza dubbio un aspetto imprescindibile che arricchisce la società, favorisce il dialogo e permette a ogni individuo di esprimere pienamente il proprio potenziale. Lo sport in tal senso è un strumento straordinario”. ha concluso Scalera.