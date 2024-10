L’AQUILA – Lungo la scalinata di fronte alla Basilica di San Bernardino, all’Aquila, ancora non sono state rimosse le centinaia di viti sparse (moltissime lunghe ed arrugginite) tra le pietre, probabile scarto di lavorazioni. Potrebbero essere pericolose per chi ci transita e, di recente, una turista è rimasta lievemente ferita. Ci sono poi i timori che le viti mossano in qualche modo essere ingoiate dai cani. Per cui si chiede al Comune di toglierle prima possibile.