SCALO MERCI VASTO-SAN SALVO, SIGISMONDI (FDI): “PRIMO PASSO RIPRISTINO INFRASTRUTTURA STRATEGICA”

VASTO – “È un ottimo segnale che si torni a parlare e a ragionare sul ripristino dello scalo merci della stazione ferroviaria Vasto-San Salvo (Chieti)”.

Così, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, che spiega: “Un argomento da me già affrontato, nello scorso mese di ottobre, durante la mia visita istituzionale all’azienda Pilkington, ed oggi il sottosegretario alla Giunta regionale, Umberto D’Annuntiis, annuncia il primo passo significativo: il vertice istituzionale, svoltosi ieri, è un’azione concreta per strutturare una solida sinergia in grado di restituire a Vasto e ad un intero territorio interessato dalla Zes una infrastruttura di grande impatto strategico”.