SCAMBIO DI SALME ALL’OSPEDALE DI GIULIANOVA: ASL AVVIA INDAGINE INTERNA

GIULIANOVA – “È stato convocato un audit che si svolgerà a strettissimo giro a cui prenderanno parte tutte le figure coinvolte. Al termine dell’indagine saranno adottati tutti i provvedimenti del caso”.

Così la Asl di Teramo, in una nota, sulle notizie riportate da alcuni organi di informazione in merito a uno scambio di salme accaduto mercoledì scorso all’ospedale di Giulianova (Teramo).

Una confusione nei documenti avrebbe provocato uno scambio delle salme di due donne, morte a poca distanza di tempo l’una dall’altra.

La Asl ha avviato un’indagine interna per accertare in tempi brevissimi quanto accaduto. In attesa della ricostruzione dei fatti, per cui si suppone uno scambio di cartella clinica, la direzione ha chiamato nell’immediato i parenti della defunta porgendo loro le condoglianze e scusandosi per l’increscioso accaduto.