SCANNO: CONCLUSI LAVORI DI RESTAURO MURALE DI SAN CRISTOFORO, IL 30 LUGLIO IL DISVELAMENTO

SCANNO – Restaurato il dipinto murale di San Cristoforo di Scanno (L’Aquila).

Sabato 30 luglio, alle ore 18,30, in Via Silla-Piazzetta dell’Olmo, il disvelamento dell’opera (secc. XVIII-XX).

All’inaugurazione saranno presenti il sindaco di Scanno Giovanni Mastrogiovanni, l’Assessore Regionale alle aree interne Guido Quintino Liris e il direttore dei Lavori Architetto Matilde Landriscina.

“L’intervento di recupero del manufatto – si legge in una nota – , gravemente danneggiato dal trascorrere del tempo, è stato fortemente voluto dai proprietari dell’edificio, i Signori Fedora Galante, Claudio D’Alessandro e Silvio Notarmuzzi, con il desiderio non solo di intervenire sul degrado delle facciate esterne, ma soprattutto per restituire alla memoria storica del borgo di Scanno il maestoso dipinto murale (2,00×6,00 metri), con la raffigurazione del Santo Ausiliatore”.

“Il manufatto artistico risultava essere stato già oggetto – continua la nota – di un corposo intervento nel 1931 a opera del pittore Francesco Bolloni, intervenuto su un dipinto più antico eseguito dal maestro Pietro Brunetti nel 1705 che a sua volta aveva “rifatto la figura di San Cristoforo sulla casa dell’Università”, ovvero il Comune. L’edificio che ospita il dipinto ha quindi una lunga storia: in origine risultava essere la sede della Chiesa del SS. Sacramento dinanzi alla quale (in Largo dell’Olmo) il Comune, non avendo ancora una sede propria, teneva i consigli”.

“Ai proprietari quindi il plauso per aver intrapreso in forma privata e con forte senso civico l’azione di recupero del manufatto artistico e di aver contribuito così a ricostruire un pezzo di storia del bellissimo borgo di Scanno”, conclude la nota.

