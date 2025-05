SCANNO: DIRETTORE PNALM, “ORSI MORTI ANNEGATI, NON SONO I CUCCIOLI DI AMARENA”

SCANNO – “Sono maschi e hanno un anno e mezzo. Non sono i cuccioli di Amarena”.

Lo dichiara Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise a poche ore dal ritrovamento di due carcasse di orso e una decina di rane nell’invasi del Comune di Scanno.

“Siamo certi che la causa del decesso sia l’annegamento. Quello che possiamo affermare è che non sono i cuccioli di Amarena che è morta nel 2023. Questo non cambia le cose. Resta da capire come siano entrati nella struttura”, aggiunge Sammarone.