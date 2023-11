SCANNO: ENORME MASSO SI SCHIANTA SU UN’AUTO A POCHI METRI DA UNA PALAZZINA, SFIORATA TRAGEDIA

SCANNO – “Aspettiamo la relazione dei vigili del fuoco e in caso evacueremo i 2 abitanti del residence in via Pescara”.

Lo afferma il sindaco di Scanno (L’Aquila) Giovanni Mastrogiovanni, sulle conseguenze precauzionali da prendere a seguito dalla caduta del masso ieri mattina alle 9.30 circa, nella zona alta del paese, quando il pezzo di roccia di sei metri per sei e alto tre metri e mezzo circa, di centocinquanta metri cubi, è scivolato dal pendio del monte in località San Martino ed è piombato su una Dacia Duster parcheggiata sul ciglio opposto di via Pescara, frantumandola completamente.

A circa cinquanta metri, in discesa, la palazzina di dodici appartamenti dove risiedono stabilmente una coppia di giovani ed un’anziana donna invalida, madre della padrona della vettura che è stata schiacciata dal masso.

“Ci stiamo preparando per trasferire la mia anziana mamma, invalida, a casa di mia sorella, in un’altra zona del paese. È stata davvero una tragedia sfiorata, considerando che io avevo un appuntamento imminente per cui da lì a poco sarei salita in macchina, e poi mia sorella viene qui tre o quattro volte al giorno con la figlia. In più, la strada è percorsa spesso da tutti gli scannesi che hanno casa più su, in zona Collitto. Non riesco ancora a credere di essere viva. Se non evacueranno la zona, io penso che rimarrò qui a dormire, non me ne andrò”.

Gli operatori hanno provveduto a demolire una parte del masso con escavatore con martellone demolitore.

“L’ingegnere dei vigili del fuoco che si sta occupando della perizia tecnica vuole accertarsi che sotto l’enorme masso, oltre alla macchina presa in pieno, non ci sia nessuno. Quindi noi – spiega un operatore – siamo stati chiamati come ditta per demolire con i nostri mezzi una parte del masso. Ulteriori lavori eventualmente sono rimandati a lunedì”.