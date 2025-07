SCANNO JAZZ FESTIVAL: DUE SERATE DI GRANDE MUSICA SULLE RIVE DEL LAGO

SCANNO – “Immaginate un luogo magico, dove montagne e boschi secolari si specchiano nelle acque cristalline del lago, creando un paesaggio da sogno. In questo scenario incantato, nasce la prima edizione dello Scanno Jazz Festival, un evento di Local Evolution ed EnpiEntertainment che unisce le note del grande jazz al paesaggio e alla cultura, in un abbraccio emozionante e senza confini”.

L’evento, promosso da LocalEvolution APS con il patrocinio del Comune di Scanno, si svolgerà il 2 e 3 agosto, dalle ore 19, sulle rive del suggestivo lago di Scanno, tra le calde luci del tramonto e il suono avvolgente degli strumenti, sotto la direzione artistica di Niccolò Petitto e l’organizzazione di Francesco Fronterotta.

Di seguito la nota completa con i dettagli.

Il borgo di Scanno, celebre anche per aver dato i natali ai genitori del leggendario compositore Henry Mancini – che ha rivoluzionato il mondo della musica con le sue composizioni indimenticabili, tra cui il celebre tema di Peter Gunn e la colonna sonora di Colazione da Tiffany- si prepara a diventare il palcoscenico di un festival che celebra non solo il jazz, ma anche la sua storia e il suo spirito di libertà.

La sua musica, intrisa di eleganza e innovazione, ha contribuito a portare il jazz nel cuore della cultura popolare, lasciando un’eredità che ancora oggi ispira artisti di tutto il mondo.

Scanno Jazz Festival vuole essere un omaggio a questa grande figura, un’occasione per riscoprire le radici di un talento che ha saputo fondere il jazz con le emozioni più profonde, traendo ispirazione dalla natura e dalla vita quotidiana: proprio in questo contesto, il jazz diventa un linguaggio universale di libertà, improvvisazione e scoperta.

Il programma è un vero e proprio viaggio tra generi e generazioni, con artisti di fama internazionale e di straordinario talento: Stefano Di Battista, uno dei più grandi jazzisti al mondo, ci condurrà, accompagnato dal suo quartetto, in un viaggio tra le melodie del Maestro Ennio Morricone, i suoni degli anni ’60 e le sonorità più moderne, in un concerto che sarà un abbraccio tra passato e presente; Ernesto Marciante, giovane promessa del jazz, coinvolgerà il pubblico con uno spettacolo interattivo e accessibile, capace di avvicinare anche i neofiti alla magia dell’improvvisazione; Angelo Mellone, autore e pianista, ci guiderà in un percorso fatto di musica e parole, esplorando, con il quintetto guidato dal Maestro Salvatore Russo, le sfumature dell’amore e delle emozioni umane; infine, come ospite d’eccezione Massimo Boldi, che si racconterà in un dialogo intimo con Raffaello Fusaro, ripercorrendo i suoi sessant’anni di carriera, partendo dalle sue origini come batterista e dalla passione per la musica che da sempre lo accompagna.

Scanno Jazz Festival è molto più di un evento musicale: è un omaggio all’inclusione del genere che è il jazz, alla libertà dell’improvvisazione, al bell’ascolto e alla condivisione, in un contesto storico e paesaggistico che ha pochi eguali, per lasciarsi trasportare dall’ intensa energia di una kermesse che già promette emozioni indimenticabili sotto le stelle di questa estate.