SCANNO, ORSA GEMMA: DA STASERA PRESIDIO DEI GUARDIAPARCO

SCANNO – A seguito dell’incursione dell’orsa Gemma questa mattina in un condominio a Scanno (L’Aquila), il Comune del borgo lacustre annuncia con un post su Facebook che da stasera “una pattuglia di guardiaparco presidierà il territorio comunale per prevenire ulteriori incursioni in strutture abitate”.

L’annuncio, a nome del sindaco Giovanni Mastrogiovanni, parla di un’iniziativa presa su sollecitazione dell’amministrazione comunale ai vertici del Parco.

Il sindaco, “dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale dal direttore del Pnalm, ha spiegato che l’iniziativa fa seguito alla messa in sicurezza, con recinti elettrificati, dei luoghi visitati all’orso. Una soluzione che non può coprire tutte le strutture in cui l’orso potrebbe andare, come i condomini. Il Pnalm ha condiviso le procedure con Ispra, concordando il ricorso alla dissuasione per verificare le risposte dell’animale, che ha circa 23-24 anni e che negli ultimi anni non aveva creato criticità di alcun tipo, pur frequentando la periferia del centro abitato”.

“L’amministrazione comunale, sull’evoluzione delle attività, è in continuo contatto con i vertici del Parco, il quale ha già interessato i carabinieri forestali dell’Aquila per la disposizione dei servizi di vigilanza, complementari a quelli del servizio di sorveglianza del Parco, in queste ore impegnato nella delicata situazione relativa ai cuccioli dell’orsa Amarena”.