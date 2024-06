SCANNO: SABATO AL VIA QUINTA EDIZIONE DI “NOTTE ROMANTICA”

L’AQUILA – Un’intera giornata dedicata all’amore e al romanticismo con un programma fitto e variegato di iniziative per tutti, grandi e piccini, nell’atmosfera suggestiva di uno dei Borghi più belli d’Italia, Scanno (L’Aquila), il borgo dei fotografi famoso al mondo per il suo lago a forma di cuore incastonato tra i monti del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Torna sabato 22 giugno la “Notte romantica”, dal mattino fino a tarda notte, con musica e degustazioni di prodotti tipici per le vie del centro storico dove rivivere la tradizione del tombolo, dell’arte orafa scannese, e immortalare le donne a passeggio in abito tradizionale candidato a patrimonio Unesco tra scorci e vicoli resi noti al mondo dagli anni Trenta del secolo scorso con gli scatti di Hilde Lotz-Bauer, Henry Cartier Bresson, Mario Giacomelli, Gianni Berengo Gardin.

Ma anche escursioni accompagnate lungo il “Sentiero del cuore” per raggiungere il belvedere dove ammirare la particolare forma di cuore del lago di Scanno, concorso fotografico, tour e aperitivo in Ape calessino, escursioni a cavallo sui sentieri montani, visite guidate per scoprire il patrimonio artistico e culturale del centro storico, possibilità di assistere alla particolarissima vestizione delle donne nel famoso, maestoso abito tradizionale scannese prima di sfilare lungo le vie del borgo tra gli scatti dei fotografi.

E ancora spettacoli itineranti con artisti di strada e intrattenimento per bambini in compagnia di trampolieri, giocolieri, mascotte Disney, scivolo gonfiabile. E non solo, anche stand espositivi e formativi del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise per “pillole di natura”, mostra e proiezioni di video naturalistici, concerti e band itineranti di generi diversi e molto altro, fino al lancio di palloncini biodegradabili e bacio di mezzanotte per dare il via alla discoteca sotto le stelle nella piazza centrale del paese.

“Ogni anno di più questa giornata richiama visitatori anche stranieri, decine di fotografi fedelissimi da tutto il centro Italia e quest’anno anche turisti delle radici. E noi siamo pronti ad accogliere, per far scoprire e rendere indimenticabili le meraviglie del nostro affascinante paesino”, afferma Davide Cetrone, presidente della Pro Loco di Scanno, associazione organizzatrice dell’evento.

Punto di ritrovo, per iscrizioni al concorso fotografico e informazioni con consulenza anche in inglese presso l’info point in piazza Santa Maria della Valle dalle 10.30 per tutto il giorno.

Per info su Whatsapp:

Davide 3405696411 – Francesco 3274799092