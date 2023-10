SCANNO, VICESINDACO: “IRREGOLARITA’ NON GRAVI, CORTE DEI CONTI CONFERMA CORRETTA GESTIONE”

SCANNO – “Nella delibera della Corte dei Conti, pervenuta in Comune la scorsa settimana, sono stati evidenziati rilevanti risultati positivi che indicano una sana e corretta gestione dell’ente nel 2019/2020/2021”.

Lo afferma il vice sindaco di Scanno (L’Aquila), Giuseppe Marone, a proposito dell’ordinanza della sezione di controllo della Corte dei Conti che ha accertato criticità nei rendiconti approvati dall’ente.

Per Marone non si tratta di “gravi irregolarità poiché non sono state suggerite misure correttive da adottare”.

“È stato rilevato in tutte e tre le annualità” prosegue Marone “l’equilibrio di parte corrente e generale in tutte le sue componenti, l’uso appropriato dell’avanzo di amministrazione per gli esercizi in questione e la corretta contabilizzazione del FAL. Viene rimarcato il miglioramento crescente del risultato di amministrazione, un incremento costante della riscossione dal 2019 al 2021. E ancora che il Comune non è mai dovuto ricorrere all’anticipazione di tesoreria e gli indici di pagamento sono passati da 99,94 giorni nel 2019 a 40,68 giorni nel 2021. Praticamente sono oltre che dimezzati. Questo miglioramento ha portato il Comune di Scanno a rientrare nei limiti di pagamento previsti dalla legge”.

Infine, la Corte dei Conti ha evidenziato l’aumento degli incassi (da 3.262.594,96 euro del 2021 a 3.363.353,35 nel 2022). “Sono tutti dati che, nella deliberazione, hanno segno positivo”, conclude Marone.