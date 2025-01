SCATTA DIVIETO CONSUMO ACQUA A PREZZA: “NESSUNA SPIEGAZIONE A CITTADINI”, LA SEGNALAZIONE

PREZZA – “A causa di alcune analisi condotte sulla qualità dell’acqua, è stato imposto un divieto temporaneo per il consumo di acqua nella parte alta del paese, escluso rione colle e campo di Fano. Vi terremo aggiornati sulle nuove analisi non appena saranno disponibili. Raccomandiamo di utilizzare l’acqua solo per scopi non alimentari fino a nuova comunicazione”.

A comunicarlo nel tardo pomeriggio, sulla propria pagina Facebook, il Comune di Prezza (L’Aquila).

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli tanto che, segnala una residente ad AbruzzoWeb, “a mezzo Facebook o tramite chat WhatsApp a cui non tutti sono iscritti, solo in tarda serata è stato fatto divieto di usare l’acqua potabile”.

“Nessun dato è stato fornito alla popolazione, diverse persone negli ultimi giorni avevano imputato alcuni sintomi ad un virus intestinale, visto il periodo invernale e, a questo punto, si chiedono se le due cose possano essere correlate. Al momento non abbiamo risposte. Potrei aspettare la luce del giorno per avere più informazioni ma a scorrettezza – faccio riferimento alla tardiva comunicazione – rispondo nell’immediato, molto allarmata”, conclude.