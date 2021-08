SCATTA IL CONTROESODO, NEL WEEK END IN ABRUZZO TRAFFICO DA BOLLINO ROSSO, STOP A MEZZI PESANTI

PESCARA – Al via in anche in Abruzzo al controesodo, con traffico da bollino rosso su strade e autostrade

Secondo la previsione dell’Osservatorio per la viabilità, oggi è giornata da traffico intenso, da mattina a pomeriggio inoltrato, prevalentemente verso i grandi centri urbani e comunque da sud a nord. In molti faranno rientro a casa dalle loro vacanze e, per questo motivo, il traffico in direzione opposta (cioè verso le località di vacanza) caratterizzerà solo questa mattina.

Domani giornata difficile quasi come quella di oggi. Situazione gestibile al mattino, poi, da pomeriggio a sera, ci sarà traffico intenso o critico causato dai rientri nelle città. Prevedibile traffico intenso anche in direzione mare, essendo comunque giornata di vacanza per molti lavoratori. Possibili strascichi di code e rallentamenti anche al mattino di lunedì 23 agosto.

Oggi e domani il traffico sarà fortunatamente alleggerito dal divieto di circolazione per i mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). I primi divieti scatteranno oggi con il blocco dei tir dalle 8 alle 16. Domani, invece, stop ai mezzi pesanti dalle 7 alle 22.