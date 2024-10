SCATTA IL DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE IN NOVE COMUNI DEL PESCARESE

PESCARA – Divieto di utilizzo dell’acqua potabile nei Comuni alimentati dalla Sorgente Vitello d’Oro. “A seguito di prelievi eseguiti nella giornata del 22 ottobre da parte della UOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASL Pescara, che hanno rivelato la presenza oltre il limite di Enterococchi intestinali” , si legge in una nota, “si informa la cittadinanza della non potabilità dell’acqua destinata al consumo umano nei territori alimentati dalla Sorgente Vitello d’Oro e precisamente nei Comuni di: 1. Cappelle sul Tavo: intero territorio; 2. Collecorvino: intero territorio; 3. Loreto Aprutino: intero territorio; 4. Montesilvano: Contrada Villa Carmine, Colle Arena Alta, Colle della Selva, Collevento, Macchiano, Barco e zone limitrofe; 5. Moscufo: intero territorio; 6. Penne: Contrada San Pellegrino, Contrada Colle San Giovanni, Contrada Collalto 7. Pianella: intero territorio ad esclusione di: Cerratina, Castellana, Vicenne Sud, Conoscopane, Nardangelo, Morrocino; 8. Picciano: intero territorio; 9. Spoltore: Villa Santa Maria, Caprara, Spoltore centro storico e zone limitrofe”.

“In attesa dei risultati analitici dei nuovi campionamenti e di quelli tuttora in corso, nonché degli esiti dei controlli di competenza ACA, si invita la cittadinanza, in via precauzionale, a non utilizzare l’acqua a fini alimentari se non previa bollitura, nei territori comunali indicati”.