PESCARA – Giornata da bollino nero per l’esodo delle vacanze anche sulle autostrade abruzzesi, anche se fino ad ora la situazione è relativamente sotto controllo. Autostrade per l’Italia ha infatti classificato sabato 7 agosto come giornata critica per le partenze degli automobilisti verso le destinazioni delle vacanze.

Domani previsto il bollino rosso, ovvero con traffico intenso, ma meno ingorghi rispetto al bollino nero.

Code nel primo pomeriggio si sono registrate tra Civitanova Marche e Ortona per traffico intenso, tra Loreto e Roseto Degli Abruzzi per traffico intenso.

