SCATTA OPERAZIONE DISINNESCO BOMBA: ZONA ROSSA AVEZZANO EVACUATA, ARTIFICIERI AL LAVORO

AVEZZANO – Tutte le persone e gli animali all’interno della ‘zona rossa’ sono stati evacuati, la città di Avezzano (L’Aquila) è vuota per consentire le operazioni di disinnesco della bomba della Seconda guerra mondiale Mark 65, nome in codice AN-M65, di 454 kg ritrovata l’11 febbraio durante lo scavo di un’abitazione in pieno centro.

Nel perimetro urbano sono in funzione le 80 telecamere che controlleranno la città per prevenire eventuali episodi di sciacallaggio fino al rientro dei residenti nelle loro abitazioni, previsto nel primo pomeriggio. Chiuso dagli agenti e dai volontari il perimetro del raggio di possibile azione dell’ordigno bellico.

Ora i militari 6° Reggimento Genio Pionieri accompagneranno gli artificieri che, si stima in circa un’ora di lavoro, renderanno l’ordigno completamente sicuro e trasportabile togliendo all’interno le spolette.