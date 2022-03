“SCEGLIAMO DI NUTRIRE LA SALUTE”: AL VIA CICLO SEMINARI ALL’UNIVERSITA’ D’ANNUNZIO

CHIETI – Si apre il ciclo di oltre 20 seminari che il progetto “Scegliamo di nutrire la salute” propone sul territorio regionale per una sensibilizzazione ai problemi legati a stili di vita non salutari che in epoca COVID si sono amplificati nelle categorie più fragili.

L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara abbraccia la proposta progettuale che trova già ampio riscontro nell’impegno per la cura e la conservazione del benessere attraverso l’offerta formativa del Dipartimento di Farmacia (Corsi di Laurea in “Farmacia”, “Chimica e tecnologia farmaceutiche”, “Tecnologie eco-sostenibili e tossicologia ambientale”), del Corso di studio in “Scienze dell’alimentazione e salute” della Scuola di Medicina, delle attività di Terza missione, proposte dal “Giardino dei Semplici”, la struttura strategica per l’interfacciamento con le scuole, i ricercatori e le realtà produttive sul territorio.

Il ciclo dei seminari inizia oggi, 7 marzo, alle ore 16:00, presso l’aula “G. Bettoni” del Dipartimento di Farmacia, nel Campus di Chieti, con l’intervento del professor Francesco Stoppa su “Le piante nelle feste tradizionali: dalla magia alla gastronomia”. Porteranno i saluti istituzionali i delegati della Fondazione FOGI Santa Rita, il Direttore del Dipartimento di Farmacia, professoressa Amelia Cataldi, e i professori Angelo Cichelli e Luigi Brunetti, rispettivamente Presidenti dei Corso di Laurea in “Scienze dell’alimentazione e salute” e del Corso di Laurea in “Farmacia”.

“Un programma ricco e molto articolato che prevede interventi sul territorio e laboratori da svolgere presso l’Orto Botanico attraverso i quali – spiega il prof. Luigi Menghini, Ordinario di Biologia Farmaceutica della “d’Annunzio” – vogliamo veicolare il messaggio dell’importanza di un sano stile di vita e di una corretta alimentazione come strategia primaria per favorire il benessere. Questa nuova esperienza – aggiunge il professor Menghini – integra le attività promosse dal Giardino dei Semplici che, negli anni, si sta affermando come un polo di riferimento per le tematiche correlate alla biodiversità e all’uso applicativo delle piante e più in generale ai temi della sostenibilità e della natura. L’iniziativa – conclude il professor Menghini – integra l’impegno multidisciplinare del Giardino dei Semplici quale parte attiva in “Ud’AScienza”, progetto di divulgazione scientifica finanziato dal MUR”.